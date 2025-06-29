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Трамп принял новые решения против РФ во время игры в гольф: игравший с ним сенатор рассказал детали
По словам сенатора Грэма, Трамп считает, что пришло время для новых санкций против РФ.
Президент США Дональд Трамп мог изменить мнение и теперь считает, что время для ужесточения санкций против РФ пришло.
Об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм, пишет ABC.
«Если вы покупаете товары из России и не помогаете Украине, тогда на вашу продукцию, поступающую в Соединенные Штаты, будет установлен 500% тариф. Индия и Китай покупают 70% нефти Путина. Они поддерживают его военную машину. Мой законопроект имеет 84 соавтора. Он позволит президенту (Трампу — Ред.) ввести тарифы на Китай, Индию и другие страны, чтобы остановить их от поддержки военной машины Путина», — говорит сенатор Грэм.
Грэм заявил, что разговаривал с американским президентом, когда играл с ним в гольф.
«Вчера впервые президент (Дональд Трамп — ред.) сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пора двигать вперед законопроект (по санкциям против РФ — ред.)», — рассказал Грэм.
Политик уточнил, что сенаторы дают президенту инструмент посадить Владимира Путина за стол переговоров.
По словам сенатора, закон собираются принять после июльских каникул. По традиции сенат берет перерыв в конце июля и возвращается к работе в сентябре.
Ранее в издании FT написали, что Дональд Трамп меняет позицию по отношению к Владимиру Зеленскому и диктатору Путину.