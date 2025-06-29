ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
9284
Время на прочтение
1 мин

Трамп принял новые решения против РФ во время игры в гольф: игравший с ним сенатор рассказал детали

По словам сенатора Грэма, Трамп считает, что пришло время для новых санкций против РФ.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп мог изменить мнение и теперь считает, что время для ужесточения санкций против РФ пришло.

Об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм, пишет ABC.

«Если вы покупаете товары из России и не помогаете Украине, тогда на вашу продукцию, поступающую в Соединенные Штаты, будет установлен 500% тариф. Индия и Китай покупают 70% нефти Путина. Они поддерживают его военную машину. Мой законопроект имеет 84 соавтора. Он позволит президенту (Трампу — Ред.) ввести тарифы на Китай, Индию и другие страны, чтобы остановить их от поддержки военной машины Путина», — говорит сенатор Грэм.

Грэм заявил, что разговаривал с американским президентом, когда играл с ним в гольф.

«Вчера впервые президент (Дональд Трамп — ред.) сказал мне, когда мы с ним играли в гольф, что пора двигать вперед законопроект (по санкциям против РФ — ред.)», — рассказал Грэм.

Политик уточнил, что сенаторы дают президенту инструмент посадить Владимира Путина за стол переговоров.

По словам сенатора, закон собираются принять после июльских каникул. По традиции сенат берет перерыв в конце июля и возвращается к работе в сентябре.

Ранее в издании FT написали, что Дональд Трамп меняет позицию по отношению к Владимиру Зеленскому и диктатору Путину.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie