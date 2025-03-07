Трамп приостановил 25%-тарифы, наложенные на товары из Канады и Мексики

По Канаде решение приостанавливает тарифы на поташ, который очень важен для американских фермеров, но не полностью покрывает энергетические товары, на которые Трамп применил отдельный сбор в размере 10%.
Президент США Дональд Трамп приостановил действие 25% тарифов, наложенных на крупные группы товаров из Канады и Мексики до 2 апреля.
Об этом сообщает Reuters.
Дональд Трамп приостановил действие драконовских тарифов в размере 25%, наложенных на ряд групп товаров из Канады и Мексики. По Канаде решение приостанавливает тарифы на поташ, который очень важен для американских фермеров, но не полностью покрывает энергетические товары, на которые Трамп применил отдельный сбор в размере 10%.
Пауза будет действовать до 2 апреля, даты, с которой Трамп пригрозил ввести тарифы против всех торговых партнеров США.
Напомним, с 4 марта Дональд Трамп ввел 25-процентные тарифы на большую часть канадского и мексиканского импорта.
В ответ канадский премьер Джастин Трюдо объявил о введении 25% тарифов по американским товарам на сумму 155 млрд долларов, а канадская провинция Онтарио объявила свое возмездие за тарифы, чтобы Америка "испытала боль".
5 марта Трамп в месяц освободил некоторых автопроизводителей от тарифов по Канаде и Мексике после встреч с руководителями крупнейших автопроизводителей в США.
Кроме того, Трамп заявил, что Евросоюз был создан "чтобы грабить США" и анонсировал 25% пошлины на все товары блока. В Евросоюзе заявили, что "решительно и немедленно отреагируют на неоправданные барьеры по торговле".
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