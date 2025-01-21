Трамп приостановил все программы помощи США иностранным государствам – AP

Дональд Трамп также критически оценил сумму, предоставленную Украине для укрепления ее обороны от вторжения России.

Новоизбранный президент Дональд Трамп в первый день после своей инаугурации подписал указ, который приостанавливает все программы внешней помощи США на 90 дней, пока не будет проведен анализ соответствия целям его политики. Стоит отметить, что Украина — один из крупнейших получателей американской помощи.

Пока непонятно, какой объем помощи сначала коснется указа, поскольку средства на финансирование многих программ уже выделены Конгрессом, и они должны быть потрачены, пишет Associated Press.

В указе говорится, что "индустрия и бюрократия иностранной помощи не отвечают американским интересам и во многих случаях противоречат американским ценностям" и "служат дестабилизации мира во всем мире, продвигая в иностранных странах идеи, прямо противоположные гармоническим и стабильным отношениям внутри стран и между ими".

"Ни одна иностранная помощь Соединенных Штатов больше не будет распределяться таким образом, который не будет полностью соответствовать внешней политике президента Соединенных Штатов", – заявил Трамп.

Подписанное Трампом распоряжение оставляет за госсекретарем Марко Рубио или его доверенным лицом право принимать такие решения, консультируясь с Управлением по управлению и бюджету.

Трамп давно выступает против иностранной помощи, несмотря на то, что она обычно составляет около 1% федерального бюджета, за исключением необычных случаев, таких как миллиардные поставки оружия в Украину. Трамп также критически оценил сумму, предоставленную Украине для укрепления ее обороны от вторжения России.

Associated Press отмечает, что некоторые из крупнейших получателей американской помощи – Израиль (3,3 млрд долларов в год), Египет (1,5 млрд долларов в год) и Иордания (1,7 млрд долларов в год) – вряд ли столкнутся с резким сокращением, поскольку эти суммы включены в долгосрочные пакеты, рассчитанные на десятилетия вперед, и в некоторых случаях регулируются договорными обязательствами.

Напомним, 9 января, Соединенные Штаты Америки объявили о последнем пакете помощи Украине от администрации действующего президента Джо Байдена. Его сумма составляет 500 миллионов долларов.

В то же время на "Рамштайне" утвердили стратегию военной помощи Украине до 2027 года. Эти карты станут основой для поддержки и выделения помощи по таким направлениям, как противовоздушная оборона, артиллерия, бронетехника, дроны, воздушные силы, морская безопасность и другие.

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