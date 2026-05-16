Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Политика президента США Дональда Трампа в отношении Украины и европейских союзников может привести к автономизации Европы и постепенному ослаблению глобальной роли Соединенных Штатов.

Такое мнение чрезвычайный и полномочный посол Украины в Беларуси в 2010-2011 годах Роман Бессмертный выразил в эфире Эспрессо.

По словам Бессмертного, следует разделять позицию США как государства и политику Дональда Трампа.

Реклама

«Я бы различал США и Дональда Трампа. Не поддерживая Украину, а поддерживая Россию, Трамп проигрывает дважды по поводу решений в помощи Украине», — заявил дипломат.

Он также подчеркнул, что аналогичная ситуация складывается и в отношениях с Европой.

«Так же и в отношении Европы, потому что взаимозависимость здесь абсолютно равна, и необходимость этого союза доказана десятилетиями. То, что Трамп разрушает эту систему, приведет к тому, что ситуация в США будет пропорционально ухудшаться», — считает Бессмертный.

Дипломат также прокомментировал недавний визит Дональда Трампа в Китай, назвав его неудачным.

Реклама

«Даже нынешний визит в Китай еще раз показал — попытка Трампа разворачивать оглобли, искать какие-то геополитические решения абсолютно бесполезна», — отметил он.

Бессмертный добавил, что США традиционно строили свою политику по темам прав человека, однако нынешняя администрация, по его словам, отходит от этих принципов.

По убеждению дипломата, в вопросах безопасности, в частности в отношении Ближнего Востока, Ормузского и Оманского проливов, а также российско-украинской войны, эффективными остаются только форматы совместной работы США и Европы.

Ответ может обеспечить только формат НАТО, формат Рамштайн и так далее, где США и Европа — союзники и партнеры и в безопасном, и в экономическом, и в гуманитарном вопросах», — пояснил он.

Реклама

Бессмертный также спрогнозировал, что продолжение нынешней политики Трампа может вынудить Европу создать собственную независимую систему безопасности.

«Европа создаст свою собственную систему безопасности, включая систему ядерного сдерживания. Целый ряд европейских стран обретут статус ядерных государств, в том числе и Польша, и Украина», — заявил дипломат.

По его словам, следствием этого может стать глобальное ослабление позиций США.

«В результате этого произойдет глобальное падение роли США, что повлечет отказ от доллара как резервной валюты, отказ от Соединенных Штатов как рынка», — подытожил Бессмертный.

Реклама

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп после переговоров в Пекине с главой КНР Си Цзиньпином не получил никаких весомых экономических или политических достижений.

Мы ранее информировали, что глава КНР Си Цзиньпин предложил США помощь в разблокировании судоходства в Ормузском проливе на фоне конфликта с Ираном.

Новости партнеров