ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
51
Время на прочтение
1 мин

Трамп признал, что поддерживает тех, кто побеждает

Президент США заявил, что его сторонники движения MAGA поддерживают то, что поддерживает он сам.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме прокомментировал рост поддержки Украины среди поклонников движения MAGA.

Об этом пишет Новости LIVE.

В ответе он заявил, что его сторонники поддерживают то, что поддерживает он, а также согласился с репликой журналиста о том, что поддерживает побеждающих.

«Практически все, кого я поддерживаю, побеждают. Я создал MAGA, и я знаю, чего они хотят лучше любого. MAGA знает, чего хочет MAGA, и MAGA очень доволен», — сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп понял позицию Киева о прекращении огня и стремлении к миру. По мнению украинского лидера, это изменило отношение к нему со стороны главы Белого дома.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
51
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie