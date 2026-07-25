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Трамп признал, что поддерживает тех, кто побеждает
Президент США заявил, что его сторонники движения MAGA поддерживают то, что поддерживает он сам.
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме прокомментировал рост поддержки Украины среди поклонников движения MAGA.
Об этом пишет Новости LIVE.
В ответе он заявил, что его сторонники поддерживают то, что поддерживает он, а также согласился с репликой журналиста о том, что поддерживает побеждающих.
«Практически все, кого я поддерживаю, побеждают. Я создал MAGA, и я знаю, чего они хотят лучше любого. MAGA знает, чего хочет MAGA, и MAGA очень доволен», — сказал он.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп понял позицию Киева о прекращении огня и стремлении к миру. По мнению украинского лидера, это изменило отношение к нему со стороны главы Белого дома.