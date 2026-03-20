Трамп признался, чего не ожидал в войне с Ираном

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп не ожидал, что ему придется так часто привлекать американскую армию для выполнения военных задач. Об этом он заявил во время церемонии в Белом доме, комментируя операции вооруженных сил США в Венесуэле и конфликт с Ираном.

Об этом пишет Sky News.

Трамп подчеркнул, что хотя он не планировал столь интенсивного использования военного ресурса, он доволен результатами восстановления армии. Также он отметил, что американские военные «чрезвычайно хорошо» справляются с поставленными задачами, в том числе в противостоянии с иранским флотом.

Реклама

По словам президента США, всего за два дня боев было уничтожено 58 иранских кораблей. Дональд Трамп добавил, что, несмотря на наличие у противника качественных судов, иранская сторона не имела должных навыков для их эффективного использования, что и обеспечило преимущество американским силам.

Война в Иране — последние новости

Напомним, война США и Израиля против Ирана длится почти три недели — и пока не видно признаков ее скорого завершения. События на Ближнем Востоке оказывают непосредственное влияние на Украину.

