Трамп признался, что мог неправильно оценить ситуацию вокруг Гренландии

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп признал, что мог получить недостоверную информацию о якобы планах европейских стран разместить войска в Гренландии.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники, осведомленные с разговором американского лидера с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Американский лидер признал, что поначалу неправильно трактовал присутствие небольшого количества военных на острове как провокацию против себя. Ранее Трамп угрожал введением пошлин из-за действий европейских стран, разместив там военные контингенты "по неизвестным причинам", как он написал в субботнем посту на Truth Social.

Стармер пытался убедить Трампа, что развертывание войск преследует цель обеспечения безопасности США, а не является прямой провокацией против американского президента. По словам источников, этот шаг Трампа может оказаться важным сигналом для деэскалации напряженности вокруг Гренландии.

Ключевое внимание сейчас сосредоточено на поиске дипломатического урегулирования ситуации и снижении напряжения. Тон пресс-конференции Стармера сегодня утром, как отметили наблюдатели, подтвердил серьезность намерений сторон по деэскалации.

К слову, накануне немецкая разведывательная группа из 15 военных под руководством контрадмирала Штефана Паули досрочно завершила 44-часовую миссию в Гренландии и вылетела в Копенгаген. Несмотря на заявления бундесвера о плановом завершении разведки и удовлетворительных результатах, СМИ связывают внезапный вывоз группы с ультиматумом президента США Дональда Трампа о введении пошлин для стран, наращивающих присутствие на острове.

Российская угроза для Гренландии и посягательства Трампа на остров

Напомним, Трамп подверг резкой критике Данию за неспособность сдержать вроде бы российскую угрозу в Гренландии. Президент США заявил, что Копенгаген в течение 20 лет игнорировал призывы НАТО по укреплению безопасности стратегического острова и подчеркнул, что теперь Вашингтон берет ситуацию под собственный контроль.

Кроме того, Трамп в письме к премьеру Норвегии Йонасу Гару Стере заявил, что из-за отсутствия Нобелевской премии мира больше не чувствует обязанности думать "исключительно о мире" и сосредоточится на интересах США. Он подверг сомнению суверенитет Дании над Гренландией, утверждая, что Копенгаген не способен защитить остров от России и Китая. Глава Белого дома настаивает, что "полный и тотальный контроль" США над Гренландией является залогом мировой безопасности.