Трамп признался, что является главной опасностью для США: подробности

Президент США Дональд Трамп заявил, что главной угрозой для страны является не Владимир Путин, а мигранты, наркобароны и другие уголовные элементы, незаконно пересекающие границу.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

“Нам следует меньше беспокоиться о Путине и больше беспокоиться о бандах мигрантов-насильников, наркобаронов, убийц и людей из въезжающих в нашу страну психиатрических больниц. Чтобы мы не закончили так же, как Европа”, – заявил Трамп.

После победы на выборах 2024 г. он начал активно реализовывать обещанные меры, направленные на укрепление границы и борьбу с нелегалами.

Ранее Трамп уже проводил жесткую миграционную политику во время своего первого президентского срока, включая строительство стены на границе с Мексикой.

Напомним, недавно сообщалось, что Дональд Трамп намерен начать самую масштабную депортацию в истории США, в том числе нелегальных мигрантов, совершивших преступления.

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