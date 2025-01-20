Трамп призовет к "революции здравого смысла" в своей инаугурационной речи — WSJ

Трамп может уйти от заранее подготовленного текста, как это произошло в 2017 году, когда он выступил с резкими заявлениями об "американской бойне".

Избранный президент США Дональд Трамп в понедельник, 20 января, во время своей инаугурационной речи призовет к "революции здравого смысла".

Об этом сообщает The Wall Street Journal, получившая доступ к тексту выступления.

"Я возвращаюсь на пост президента с уверенностью и оптимизмом, что мы находимся в начале увлекательной новой эры национального успеха. Волна перемен захлестывает страну", – говорится в речи Трампа.

Трамп также заявит, что "наибольшей цивилизации в истории пора действовать с мужеством, энергией и жизненной силой".

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По данным WSJ, Трамп может отойти от заранее подготовленного текста, как это произошло в 2017 году, когда он выступил с резкими заявлениями об "американской бойне", несмотря на более оптимистический сценарий.

Ожидается, что 47-й президент США очертит ключевые национальные проблемы и свои решения для их преодоления, избегая возвышенной риторики, характерной для многих его предшественников.

На момент вступления в должность 78-летний Трамп станет старейшим президентом США, превзойдя по возрасту своего предшественника Джо Байдена.

Напомним, что у понедельник, 20 января, в Вашингтоне состоится инаугурация Дональда Трампа. Из-за мороза и ветра впервые за 40 лет она пройдет в Ротонде под куполом Капитолия, а не на улице.