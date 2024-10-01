Трамп призвал к "импичменту и юридической ответственности" Гаррис

По словам кандидата от республиканцев, Гаррис также следует лишить права баллотироваться на пост президента.

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп потребовал отставки вице-президента и кандидата в главы Соединенных Штатов от Демократической партии Камалы Гаррис и призвал объявить ей импичмент.

Об этом сообщает ABC News.

Об этом 45 президент США заявил во время митинга в штате Пенсильвания. Он сказал, что Гаррису необходимо дисквалифицировать.

"Она должна уйти в отставку с должности вице-президента", – сказал Трамп.

Он обсуждал проблемы миграции на американо-мексиканской границе и заявил, что Гаррис "должна быть подвергнута импичменту и привлечена к ответственности за свои действия".

Ранее, в четверг, 26 сентября, украинские соцсети разразились постами в адрес Дональда Трампа и его ближайших соратников.

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