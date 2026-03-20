Трамп призвал Нетаньяху не бить по энергетическим объектам Ирана

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что обратился к премьер-министру Израиля Беньямина Нетаньяху с просьбой не наносить удары по энергетической инфраструктуре Ирана. Об этом он сказал журналистам в Белом доме 20 марта.

Об этом пишет Politico .

По словам Трампа, он прямо сказал израильскому лидеру не делать этого. В то же время президент США подчеркнул, что Вашингтон и Тель-Авив действуют независимо, хотя и координируют свои шаги.

В публикации отмечается, что после удара по газовому месторождению "Южный Парс" Трамп дистанцировался от этой атаки. По данным источников, в Белом доме она вызывала беспокойство, а Катар обращался к американской стороне с требованием остановить удары по энергетическим объектам.

Сам Трамп также заявил, что не поддерживает стратегию атак на энергетическую инфраструктуру и сообщил руководству Катара, что не знал таких планов Израиля. В свою очередь Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль действовал самостоятельно.

На фоне этого обострения выросли опасения по поводу последствий для мировой экономики. В материале указывается, что расширение атак на энергетическую инфраструктуру на Ближнем Востоке уже вызвало противоречия между Белым домом и союзниками США в странах Персидского залива.

Напомним, Иран обстрелял промышленный город Рас-Лаффан в Катаре, крупнейший в мире объект по производству сжиженного газа.