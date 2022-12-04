Трамп призвал отменить действие Конституции США и признать его президентом

Бывший американский президент назвал выборы 2020 года "массовым мошенничеством", ссылаясь на ограничение публикаций в Twitter.

45-й президент США Дональд Трамп призвал отменить Конституцию и восстановить его в должности. Скандальное заявление он сделал в своей социальной сети Truth Social после публикации внутренней переписки руководства Twitter по поводу ограничения публикаций в соответствии с политикой компании относительно вероятного вмешательства хакеров и сломанных аккаунтов.

Об этом сообщает CNN.

В своем заявлении Трамп требует отменить результаты президентских выборов 2020 года, когда он проиграл Джо Байдену. Для этого он вообще предложил упразднить Конституцию.

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При этом Трамп назвал выборы 2020 года "массовым мошенничеством такого масштаба, которое позволяет положить конец правилам и положениям, даже содержащимся в Конституции".

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс отреагировал на заявление Трампа, назвав его "ужасным".

"Американская Конституция является священным документом, который более 200 лет гарантирует господство свободы и верховенства права в нашей великой стране. Конституция объединяет американский народ – независимо от партии – и избранные лидеры клянутся ее соблюдать. Это лучший памятник всем американцам, которые отдали жизнь, чтобы победить корыстных деспотов, которые злоупотребляли своей властью и попирали основные права", — подчеркнул представитель Белого дома.

Пост Трампа появился после публикации внутренних электронных писем в Twitter, которые показывают, что сотрудники юридических, политических и коммуникационных команд соцсети обсуждали, ограничивать ли статью New York Post согласно политике компании по поводу сломанных материалов.

Напомним, бывший глава Белого дома Дональд Трамп официально выдвинул свою кандидатуру на выборы президента США в 2024 году.

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