Трамп призвал протестующих в Иране захватывать правительственные объекты
Он также публично обратился к протестующим с призывом продолжать борьбу против власти.
Президент США Дональд Трамп объявил о приостановлении дипломатических контактов с Ираном из-за жесткого подавления антиправительственных протестов.
Соответствующее заявление американский президент обнародовал в соцсети Truth Social, резко осудив действия иранских властей.
«Иранские патриоты, продолжайте протестовать — захватывайте свои институты!», — написал Трамп.
Он призвал фиксировать преступления силовиков и заверил, что ответственность неизбежна.
«Запомните имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену», — подчеркнул президент США.
Трамп также сообщил, что Вашингтон полностью сворачивает контакты с иранскими чиновниками до прекращения насилия.
«Я отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих», — заявил он.
В то же время, президент США добавил, что поддержка протестного движения уже готовится. «Помощь уже на подходе. MIGA!», — написал Трамп.
Аббревиатура MIGA расшифровывается как Make Iran Great Again («Сделаем Иран снова большим») и представляет собой вариацию его известного политического слогана Make America Great Again.
Ранее редакционная коллегия Iran International сообщила, что во время подавления протестов в течение двух ночей подряд — в четверг и пятницу, 8 и 9 января, было убито по меньшей мере 12 000 человек.
Ранее сообщалось, что посланец Белого дома Стив Виткофф в минувшие выходные провел тайную встречу с кронпринцем Ирана в изгнании Резой Пехлеви.
