Мир
89
1 мин

Трамп призвал протестующих в Иране захватывать правительственные объекты

Он также публично обратился к протестующим с призывом продолжать борьбу против власти.

Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп объявил о приостановлении дипломатических контактов с Ираном из-за жесткого подавления антиправительственных протестов.

Соответствующее заявление американский президент обнародовал в соцсети Truth Social, резко осудив действия иранских властей.

«Иранские патриоты, продолжайте протестовать — захватывайте свои институты!», — написал Трамп.

Он призвал фиксировать преступления силовиков и заверил, что ответственность неизбежна.

«Запомните имена убийц и насильников. Они заплатят высокую цену», — подчеркнул президент США.

Трамп также сообщил, что Вашингтон полностью сворачивает контакты с иранскими чиновниками до прекращения насилия.

«Я отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока не прекратятся бессмысленные убийства протестующих», — заявил он.

В то же время, президент США добавил, что поддержка протестного движения уже готовится. «Помощь уже на подходе. MIGA!», — написал Трамп.

Аббревиатура MIGA расшифровывается как Make Iran Great Again («Сделаем Иран снова большим») и представляет собой вариацию его известного политического слогана Make America Great Again.

Ранее редакционная коллегия Iran International сообщила, что во время подавления протестов в течение двух ночей подряд — в четверг и пятницу, 8 и 9 января, было убито по меньшей мере 12 000 человек.

Ранее сообщалось, что посланец Белого дома Стив Виткофф в минувшие выходные провел тайную встречу с кронпринцем Ирана в изгнании Резой Пехлеви.

Мы ранее информировали, что в МИД сообщили, есть ли среди тысяч жертв в Иране украинцы.

