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Трамп призвал Украину заменить Зеленского из-за топливного соглашения с Россией — что означает его заявление
Дональд Трамп выступил за замену Владимира Зеленского на лидера, готового договариваться с Россией. Журналист Барак Равид высказался, что, по его мнению, спровоцировало новое обострение в отношениях между США и Украиной.
Президент США Дональд Трамп призвал Украину заменить Владимира Зеленского другим лидером, который будет готов договариваться с Россией о завершении войны. Такое заявление прозвучало в субботу после критики украинского президента в адрес соглашения Трампа с Москвой о дизельном топливе.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на журналиста Барака Равида.
Равид объяснил содержание такого призыва. По его словам, заявление Трампа раздалось на фоне обострения отношений между американским и украинским президентами. По оценке журналиста, это самый серьезный кризис между двумя лидерами после их встречи в феврале 2025 года, который завершился публичным спором перед телекамерами.
«Поводом для нового конфликта стала критика Зеленской договоренности Трампа с Россией по поводу дизельного горючего. В ответ американский президент выступил за замену украинского лидера на человека, который согласится на переговоры с Москвой о прекращении войны», — написал журналист.
Напомним, 11 октября президент США Дональд Трамп заявил о начале энергетического перемирия между Украиной и РФ. По его словам, договоренность вступает в силу немедленно, а обе стороны уже согласились ее соблюдать.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление ТРМПа и сказал, что такое объявление об « энергетическом перемирии » стало для него новостью.
В то же время , Украина готова присоединиться к такому режиму, если на него действительно согласилась Россия.