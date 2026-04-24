Трамп продает гражданство: стало известно, сколько людей купили "золотую визу" за $1 млн

«Золотая карточка» Дональда Трампа / © Associated Press

Амбициозная программа Дональда Трампа по продаже вида на жительство в США для состоятельных иностранцев пока демонстрирует скромные результаты. Несмотря на заявления о миллиардных доходах, официально одобрена только одна заявка.

Об этом заявил министр торговли США Говард Лютник во время слушаний в Конгрессе, сообщает Associated Press.

Кто стал первым обладателем «золотой карты»

Официальные лица не раскрывают личность счастливчика, первым выложившего 1 миллион долларов (плюс 15 тысяч долларов комиссии за «тщательную проверку») за право жить и работать в Америке. Тем не менее, Лютник заверил, что в очереди на рассмотрение находятся «сотни претендентов».

По словам министра, задержка связана с желанием администрации наладить процесс «идеально».

Обещания против реальности

Ситуация выглядит неоднозначно на фоне предыдущих заявлений Белого дома. В декабре 2025 года Лютник утверждал, что за первые несколько дней работы программы правительство «продало» виз на $1,3 миллиарда.

Сам Трамп называл этот документ «грин-картой на стероидах», которая должна заменить старую программу EB-5 и привлечь в США лучшие таланты и капиталы.

Год назад Лютник вообще прогнозировал, что «золотые визы» принесут бюджету $1 триллион и помогут преодолеть государственный долг.

Что дает Trump Gold Card

Программа предлагает путь в гражданство США для тех, кто готов платить. Помимо индивидуального взноса в 1 млн. долларов, корпорации могут выкупить визу для иностранного работника за $2 миллиона (плюс 1% ежегодного сбора за обслуживание).

Сайт программы украшен патриотической символикой: суровым лицом Трампа, белоголовым орланом и Статуей Свободы. Более того, анонсирован еще более дорогой уровень — Trump Platinum Card за $5 миллионов, который позволит находиться в США до 270 дней в году без налогообложения доходов, полученных за пределами страны.

Несмотря на жесткую риторику по поводу нелегальной миграции, Дональд Трамп последовательно поддерживает «иммиграцию за заслуги», частью которой и является этот ценный проект.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп впервые анонсировал новую инициативу под названием «Золотая карта Трампа от правительства Соединенных Штатов» (Trump Gold Card) в декабре 2025 года.