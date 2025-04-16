Трамп продлил запрет на вход судов РФ в порты США: что известно о сроке санкций

Президент США Дональд Трамп и запрет, который США ввели 21 апреля 2022 года / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп продлил еще на год запрет на вход в американские порты судов, принадлежащих России или имеющих другие связи с ней.

Об этом говорится в документе в Федеральном реестре США.

Запрет, введенный США 21 апреля 2022 года, распространяется на стоянку и движение в портах США для всех судов, связанных с Россией.

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«Политика и действия правительства Российской Федерации и дальше угрожают национальной безопасности из-за нарушения или угрозы нарушения международных отношений Соединенных Штатов», — говорится в документе.

Отметим, что запрет на вход в американские порты судов РФ уже дважды продлевали в период 2023-2024 гг.

Между тем , НАТО разрабатывает сухопутные коридоры для войск США в Европе.

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