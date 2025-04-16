- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 139
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп продлил запрет на вход судов РФ в порты США: что известно о сроке санкций
Запрет распространяется как на стоянку, так и на курсирование в портах США всех судов, имеющих связи с Россией.
Президент США Дональд Трамп продлил еще на год запрет на вход в американские порты судов, принадлежащих России или имеющих другие связи с ней.
Об этом говорится в документе в Федеральном реестре США.
Запрет, введенный США 21 апреля 2022 года, распространяется на стоянку и движение в портах США для всех судов, связанных с Россией.
«Политика и действия правительства Российской Федерации и дальше угрожают национальной безопасности из-за нарушения или угрозы нарушения международных отношений Соединенных Штатов», — говорится в документе.
Отметим, что запрет на вход в американские порты судов РФ уже дважды продлевали в период 2023-2024 гг.
Между тем , НАТО разрабатывает сухопутные коридоры для войск США в Европе.
Читайте также: