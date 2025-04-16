ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
139
Время на прочтение
1 мин

Трамп продлил запрет на вход судов РФ в порты США: что известно о сроке санкций

Запрет распространяется как на стоянку, так и на курсирование в портах США всех судов, имеющих связи с Россией.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Абрамова Юлия Абрамова
Трамп продлил запрет на вход судов РФ в порты США: что известно о сроке санкций

Президент США Дональд Трамп и запрет, который США ввели 21 апреля 2022 года / © ТСН.ua

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год запрет на вход в американские порты судов, принадлежащих России или имеющих другие связи с ней.

Об этом говорится в документе в Федеральном реестре США.

Запрет, введенный США 21 апреля 2022 года, распространяется на стоянку и движение в портах США для всех судов, связанных с Россией.

«Политика и действия правительства Российской Федерации и дальше угрожают национальной безопасности из-за нарушения или угрозы нарушения международных отношений Соединенных Штатов», — говорится в документе.

Отметим, что запрет на вход в американские порты судов РФ уже дважды продлевали в период 2023-2024 гг.

Между тем , НАТО разрабатывает сухопутные коридоры для войск США в Европе.

Читайте также:

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie