Трамп продолжает "чистки" в Белом доме из-за войны в Иране: подробности

Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность масштабных кадровых перестановок в своем кабинете после увольнения генпрокурорки Пэм Бонди. По данным источников в Белом доме, причиной стали политические последствия войны с Ираном, в том числе падение рейтингов и рост недовольства избирателей.

Об этом сообщает Reuters.

Кадровые «чистки» в Белом доме

Один из чиновников Белого дома заявил, что следует ожидать «целенаправленного оттока кадров», а не «большой, драматической перезагрузки».

Реклама

Сообщается, что среди потенциальных кандидатов на увольнение — директор национальной разведки Тулси Габбард и министр торговли Говард Лутник. В то же время в Белом доме официально уверяют, что президент якобы «полностью доверяет» своей команде.

Как отмечают собеседники, Трамп недоволен реакцией общества и медиа на войну, а его недавнее обращение к нации не смогло успокоить американцев.

«Избиратели терпят идеологические месседжи, но цены на горючее они чувствуют сразу», — сказал один из чиновников.

Следует отметить, что окончательное решение еще не принято: в команде президента склоняются к постепенным изменениям, а не радикальной чистке. Источники добавляют, что новые кадровые решения могут появиться в ближайшее время задолго до промежуточных выборов в США.

Реклама

«Скажем так, исходя из того, что я слышал, Бонди не последняя», — сказал другой чиновник Белого дома.

Как мы писали, в Белом доме обсуждают возможные отставки ряда топ-чиновников. Среди них — министр армии США Дэн Дрисколл, отвечающий за переговоры по Украине. Также в зоне риска директор ФБР Кэш Патель и министерша труда Лори Чавес-ДеРемер. Активизацию кадровых дискуссий связывают с понижением поддержки Трампа после начала войны с Ираном.

