Трамп продолжает угрожать ЕС: что вызвало его ярость на этот раз

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп выразил свое раздражение тем, что Европейский Союз оштрафовал на сумму 3,5 миллиарда долларов американскую компанию Google и пригрозил, что Белый дом не позволит продолжаться «этим дискриминационным действиям».

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

По его словам, ЕС фактически забрал деньги, которые пошли бы на американские инвестиции и рабочие места.

«Это в дополнение ко многим другим штрафам и налогам, которые были наложены на Google и другие американские технологические компании, в частности. Очень несправедливо, и американские налогоплательщики этого не потерпят!» — говорится в заметке американского лидера.

Трамп заявил, что начнет производство, чтобы аннулировать несправедливые штрафы, взимаемые с этих американских компаний.

Через короткое время президент Трамп в новом посте в социальной сети Truth Social добавил, что Google также выплатил в прошлом 13 миллиардов долларов ЕС «в виде ложных заявлений и обвинений на общую сумму 16,5 миллиарда долларов».

«Что за безумие? Европейский Союз должен НЕМЕДЛЕННО прекратить эту практику в отношении американских компаний!» — возмутился он.

