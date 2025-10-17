Трамп прокомментировал идею о мосте между РФ и Аляской и спросил мнения Зеленского

Дональд Трамп / © Associated Press

Россия предложила Соединенным Штатам свести тоннель между Чукоткой и Аляской. Президент США Дональд Трамп назвал эту идею «интересной».

Об этом он заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

«Тоннель из России в Аляску. Я только что узнал это. Интересная идея. Надо будет обдумать. Раньше я об этом не слышал», — отметил Трамп и обратился к Зеленскому с вопросом, нравится ли ему эта идея.

«Что вы об этом думаете, господин президент? У вас есть какие-то идеи? Какая вам эта идея?» — насмешливо спросил глава Белого дома.

Зеленский откровенно признал, что «не в восторге от этой идеи».

Обращаясь к журналистам, Трамп добавил: «Не думаю, что Зеленскому понравилась идея».

Отметим, что идею построить туннель между Аляской и Россией озвучил представитель Путина на переговорах с США Кирилл Дмитриев.

«Илон Маск, представьте, что вы соедините США и Россию, Америку и Афроевразию „туннелем Путина — Трампа“ — 70-мильным мостом, который будет символизировать единство», — написал он в соцсети Х.

