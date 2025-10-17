- Дата публикации
Трамп прокомментировал идею о мосте между РФ и Аляской и спросил мнения Зеленского
Трамп «потролил» Зеленского идеей о тоннеле между Аляской и РФ. В свою очередь президент Украины дал честный ответ.
Россия предложила Соединенным Штатам свести тоннель между Чукоткой и Аляской. Президент США Дональд Трамп назвал эту идею «интересной».
Об этом он заявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
«Тоннель из России в Аляску. Я только что узнал это. Интересная идея. Надо будет обдумать. Раньше я об этом не слышал», — отметил Трамп и обратился к Зеленскому с вопросом, нравится ли ему эта идея.
«Что вы об этом думаете, господин президент? У вас есть какие-то идеи? Какая вам эта идея?» — насмешливо спросил глава Белого дома.
Зеленский откровенно признал, что «не в восторге от этой идеи».
Обращаясь к журналистам, Трамп добавил: «Не думаю, что Зеленскому понравилась идея».
Отметим, что идею построить туннель между Аляской и Россией озвучил представитель Путина на переговорах с США Кирилл Дмитриев.
«Илон Маск, представьте, что вы соедините США и Россию, Америку и Афроевразию „туннелем Путина — Трампа“ — 70-мильным мостом, который будет символизировать единство», — написал он в соцсети Х.
