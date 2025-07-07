Трамп прокомментировал намерения Маска создать новую политическую силу в США

Илон Маск и Дональд Трамп / © Associated Press

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В США может появиться новая политическая сила, способная изменить расклад сил на политической арене. Ее создание инициирует миллиардер Илон Маск, однако президент США Дональд Трамп уже публично раскритиковал эту идею.

Свое мнение глава Белого дома выразил в ходе общения с журналистами.

«Я считаю это смешным. Он может играть этим, но я действительно думаю, что это бессмыслица», — заявил Трамп, комментируя информацию о политических амбициях основателя компаний Tesla и SpaceX.

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Президент США убежден, что даже такая амбициозная идея, как создание третьей партии, не окажет серьезного влияния на американскую политику.

Ранее сообщалось, что миллиардер Илон Маск запустил в соцсети X опросы по идее создания новой политической партии в стране.

Мы ранее информировали, что в администрации Трампа считают, что Маску не следует вмешиваться в политику.