ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
24
Время на прочтение
1 мин

Трамп прокомментировал покушение на себя и опубликовал фото стрелка

Секретная служба США по координации с Департаментом полиции округа Колумбия расследует инцидент со стрельбой вблизи главной зоны проверки из-за магнитометров на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.

Автор публикации
Игорь Бережанский
Комментарии
Покушение на Дональда Трампа

Покушение на Дональда Трампа / © AP

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой на официальном мероприятии с его участием.

На своей странице в соцсети Truth Social он заявил, что правоохранители действовали «быстро и храбро».

«Довольно насыщенный вечер в Вашингтоне. Секретная служба и правоохранители проделали фантастическую работу. Они действовали быстро и храбро. Стрельца задержаны, и я рекомендовал „продолжить шоу“, но буду полностью руководствоваться позицией правоохранителей. Они скоро примут решение», — президент США Дональд Трамп.

Позже он заявил, что по просьбе правоохранители он покинет гостиницу и в ближайшее время проведет пресс-конференцию в Белом доме.

Кроме того, он опубликовал фото мужчины, подозреваемого в стрельбе.

Подозреваемый в покушении на Трампа / © Twitter/Дональд Трамп

Ранее сообщалось, что президента США Дональда Трампа срочно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после того, как были слышны звуки, похожие на выстрелы.

Мы ранее информировали, что в США был оглашен приговор 60-летнему Райану Рауту, которого присяжные признали виновным в попытке покушения на президента Дональда Трампа на его поле для гольфа во Флориде в сентябре 2024 года.

Комментарии (0)
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
24
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie