Трамп прокомментировал покушение на себя и опубликовал фото стрелка

Покушение на Дональда Трампа / © AP

Реклама

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой на официальном мероприятии с его участием.

На своей странице в соцсети Truth Social он заявил, что правоохранители действовали «быстро и храбро».

«Довольно насыщенный вечер в Вашингтоне. Секретная служба и правоохранители проделали фантастическую работу. Они действовали быстро и храбро. Стрельца задержаны, и я рекомендовал „продолжить шоу“, но буду полностью руководствоваться позицией правоохранителей. Они скоро примут решение», — президент США Дональд Трамп.

Реклама

Позже он заявил, что по просьбе правоохранители он покинет гостиницу и в ближайшее время проведет пресс-конференцию в Белом доме.

Кроме того, он опубликовал фото мужчины, подозреваемого в стрельбе.

Подозреваемый в покушении на Трампа / © Twitter/Дональд Трамп

Ранее сообщалось, что президента США Дональда Трампа срочно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после того, как были слышны звуки, похожие на выстрелы.

Мы ранее информировали, что в США был оглашен приговор 60-летнему Райану Рауту, которого присяжные признали виновным в попытке покушения на президента Дональда Трампа на его поле для гольфа во Флориде в сентябре 2024 года.