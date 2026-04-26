Трамп прокомментировал покушение на себя и опубликовал фото стрелка
Секретная служба США по координации с Департаментом полиции округа Колумбия расследует инцидент со стрельбой вблизи главной зоны проверки из-за магнитометров на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент со стрельбой на официальном мероприятии с его участием.
На своей странице в соцсети Truth Social он заявил, что правоохранители действовали «быстро и храбро».
«Довольно насыщенный вечер в Вашингтоне. Секретная служба и правоохранители проделали фантастическую работу. Они действовали быстро и храбро. Стрельца задержаны, и я рекомендовал „продолжить шоу“, но буду полностью руководствоваться позицией правоохранителей. Они скоро примут решение», — президент США Дональд Трамп.
Позже он заявил, что по просьбе правоохранители он покинет гостиницу и в ближайшее время проведет пресс-конференцию в Белом доме.
Кроме того, он опубликовал фото мужчины, подозреваемого в стрельбе.
Ранее сообщалось, что президента США Дональда Трампа срочно эвакуировали с ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома после того, как были слышны звуки, похожие на выстрелы.
