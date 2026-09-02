Трамп прокомментировал видео "бусификации" в Украине: что он пообещал сделать

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что много слышал о видеозаписях случаев так называемой «бусификации» в Украине, и пообещал обнародовать некоторые из них.

Об этом он заявил во время брифинга с журналистами, сообщает Clash Report.

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Во время брифинга один из журналистов спросил Трампа, видел ли он видео, на которых, по его словам, в Украине мужчин «похищают прямо с улиц», а их матерей и жен якобы бросают на землю и применяют против них перцовый баллончик во время задержания военнообязанных.

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«Мне интересно, видели ли вы эти видео? А если вы их не видели, могу ли я отправить их членам вашей команды, чтобы они вам их показали?» — спросил журналист.

Трамп в ответ заявил, что знает о таких видео и готов их обнародовать.

«Покажите их, и я их опубликую. Но я знаю об этих видео. Мне об этом очень настойчиво говорили», — сказал президент США.

Он также вновь заявил, что война в Украине, по его мнению, не должна была начаться, после чего повторил своё заявление о президентских выборах в США 2020 года.

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«Послушайте, это война, которой вообще не должно было случиться. Если бы выборы 2020 года не были сфальсифицированы, этой войны никогда бы не было», — заявил Трамп.

В Украине в социальных сетях действительно регулярно распространяются видео, касающиеся случаев так называемой «силовой мобилизации».

На некоторых из этих записей запечатлены конфликтные ситуации с участием сотрудников территориальных центров комплектования и правоохранителей. В то же время отдельные случаи поведения представителей силовых структур становятся предметом служебных проверок из-за возможных нарушений прав граждан.

В частности, в Киеве проводится служебное расследование в связи с поведением полицейского во время мероприятий по оповещению в Подольском районе столицы. Поводом послужило видео, распространенное в социальных сетях, на котором сотрудник правоохранительных органов некорректно и пренебрежительно общается с гражданином и заталкивает его в микроавтобус ТЦК, несмотря на слова мужчины о том, что у него есть бронирование.

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Напомним, на фоне дискуссий о мобилизации глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил о необходимости ежемесячно мобилизовывать не менее 30 тысяч новобранцев. По его словам, такой показатель необходим для обеспечения потребностей Сил обороны Украины в условиях полномасштабной войны.

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