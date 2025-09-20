Трамп прокомментировал вторжение российских самолетов в Эстонию

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами.

Об этом он заявил во время беседы с журналистами в Белом доме.

Его попросили прокомментировать инцидент с российскими самолетами, на что он ответил, что ему это не нравится.

«Мне не нравится, когда такое случается. Это может привести к большим проблемам. Мне будут об этом сообщать», — сказал он журналистам.

