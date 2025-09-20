ТСН в социальных сетях

Мир
274
1 мин

Трамп прокомментировал вторжение российских самолетов в Эстонию

Президент США Дональд Трамп выразил озабоченность инцидентом с российскими самолетами.

Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами.

Об этом он заявил во время беседы с журналистами в Белом доме.

Его попросили прокомментировать инцидент с российскими самолетами, на что он ответил, что ему это не нравится.

«Мне не нравится, когда такое случается. Это может привести к большим проблемам. Мне будут об этом сообщать», — сказал он журналистам.

Ранее сообщалось, что республиканцы в Сенате США раздражены отказом президента Дональда Трампа дать им разрешение на принятие жесткого двухпартийного закона о санкциях против России и покупающих ее нефть стран.

Мы ранее информировали, что в Минобороны РФ рапортовали, что отрабатывали удары «Кинжалами» по НАТО.

