- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 274
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп прокомментировал вторжение российских самолетов в Эстонию
Президент США Дональд Трамп выразил озабоченность инцидентом с российскими самолетами.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами.
Об этом он заявил во время беседы с журналистами в Белом доме.
Его попросили прокомментировать инцидент с российскими самолетами, на что он ответил, что ему это не нравится.
«Мне не нравится, когда такое случается. Это может привести к большим проблемам. Мне будут об этом сообщать», — сказал он журналистам.
Ранее сообщалось, что республиканцы в Сенате США раздражены отказом президента Дональда Трампа дать им разрешение на принятие жесткого двухпартийного закона о санкциях против России и покупающих ее нефть стран.
Мы ранее информировали, что в Минобороны РФ рапортовали, что отрабатывали удары «Кинжалами» по НАТО.