Трамп пропустит саммит G20 и требует исключить ЮАР из "двадцатки"
Президент США Дональд Трамп отказался от участия в саммите G20, который состоится в Южно-Африканской Республике, и заявил, что ЮАР вообще не должна быть членом этой группы ведущих экономик.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что не будет участвовать в предстоящем саммите G20, который запланирован на ноябрь в Йоханнесбурге. Во время выступления на экономическом форуме в Майами он заявил, что Южно-Африканская Республика, которая в этом году является страной-хозяином встречи, "не должна быть частью G20".
Об этом пишет Reuters .
По словам Трампа, решение не ехать принято из-за "отрицательных политических процессов" в ЮАР. При этом президент отказался уточнять, о чем именно идет речь, однако добавил, что считает участие в саммите "нецелесообразным".
Ранее Трамп уже предполагал, что может пропустить встречу лидеров "двадцатки", намекая на несогласие с международным курсом ЮАР в вопросах безопасности, сотрудничества с другими государствами и экономической политики.
Организаторы саммита ситуацию пока не комментируют. ЮАР остается полноправным членом G20 с 1999 года и является единственной страной Африки в этой группе.