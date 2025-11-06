Трамп пропустит саммит G20 и требует исключить ЮАР из "двадцатки"

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не будет участвовать в предстоящем саммите G20, который запланирован на ноябрь в Йоханнесбурге. Во время выступления на экономическом форуме в Майами он заявил, что Южно-Африканская Республика, которая в этом году является страной-хозяином встречи, "не должна быть частью G20".

Об этом пишет Reuters .

По словам Трампа, решение не ехать принято из-за "отрицательных политических процессов" в ЮАР. При этом президент отказался уточнять, о чем именно идет речь, однако добавил, что считает участие в саммите "нецелесообразным".

Ранее Трамп уже предполагал, что может пропустить встречу лидеров "двадцатки", намекая на несогласие с международным курсом ЮАР в вопросах безопасности, сотрудничества с другими государствами и экономической политики.

Организаторы саммита ситуацию пока не комментируют. ЮАР остается полноправным членом G20 с 1999 года и является единственной страной Африки в этой группе.