Мир
458
2 мин

Трамп прошел медосмотр: какие выводы сделали врачи

Дональд Трамп прошел обследование в военном госпитале

Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Медик Национального военного медицинского центра имени Уолтера Рида сообщил, что президент США Дональд Трамп имеет отличные показатели здоровья. По его словам, после прохождения комплексного медицинского осмотра состояние главы государства оценивается как отличное.

Об этом пишет AP.

В пятницу, 10 октября, Дональд Трамп посетил Национальный военный медицинский центр в Бетесде, где провел примерно три часа. Его врач, капитан ВМС Шон Барбабелла, провел запланированное медицинское обследование в рамках программы поддержки здоровья. Кроме того, во время визита Трампу сделали прививку от гриппа и бустерную дозу вакцины от COVID-19.

«Президент Трамп остается в исключительном состоянии здоровья, демонстрируя высокие показатели сердечно-сосудистой, легочной, неврологической и физической системы», — сказал врач.

По словам врача ВМС США Шона Барбабеллы, медицинское обследование Дональда Трампа было направлено на подготовку к его будущим международным визитам. В программу вошли современная диагностика, ряд лабораторных исследований и профилактические проверки. Медик также оценил «сердечный возраст» Трампа, который оказался примерно на 14 лет меньше его реального возраста — 79 лет. Стоит отметить, что Трамп является старейшим президентом в истории США, а его здоровье уже длительное время вызывает интерес общественности из-за недостатка прозрачности в этом вопросе.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп прибыл в Великобританию с историческим государственным визитом, где его и первую леди Меланию Трамп примет король Чарльз. Внимание журналистов и пользователей соцсетей привлекла правая рука президента, на которой заметно пятно

