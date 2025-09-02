- Дата публикации
Трамп против Пентагона: в США вспыхнул конфликт из-за ограничения ударов по России
У администрации Трампа возник конфликт: Пентагон тайно саботирует военную помощь Украине, блокируя использование ракет.
В то время как президент США Дональд Трамп пытается урегулировать ситуацию в Украине, ему приходится преодолевать не только упрямство Кремля, но и внутреннее сопротивление. По информации СМИ, Пентагон тайно блокировал разрешения на использование Украиной американских и британских ракет для ударов по целям в России, что противоречит публичной позиции Белого дома.
Об этом пишут старший научный сотрудник Фонда защиты демократий, контр-адмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери и заместитель директора программы по России в фонде Джон Гарди в колонке для The Wall Street Journal.
Неизвестно, одобрял ли Трамп решение об ограничении украинских ударов по целям в РФ. В то же время подобные действия уже становились неожиданностью для Белого дома: в июле Пентагон временно остановил поставки критически важного оружия Киеву, которые президенту пришлось лично восстанавливать.
«Как отметил президент (Трамп — ред.), Украине „очень трудно“ победить неспровоцированное вторжение России, если Киеву не позволят нанести ответный удар. Развязав Киеву руки, Трамп может помочь заставить Москву сесть за стол переговоров», — пишут авторы.
Аналитики отмечают, что ограничения Пентагона снижают эффективность новых американских ракет ERAM, которые США готовятся поставить в рамках пакета вооружений на 850 млн долларов. Несмотря на дальность полета до 450 км, они не смогут в полной мере уничтожать ключевые военные объекты России.
Тем временем Москва продолжает настаивать на ультимативных условиях: выводе украинских войск с Донбасса и уступках, которые сделали бы Украину уязвимой для будущих атак. Киев эти требования отверг.
Эксперты считают, что только усиленное военное и экономическое давление может заставить Путина сесть за стол переговоров. Для этого, отмечают они, Трампу нужно, чтобы «каждый член его администрации, включая Пентагон, действовал в одном направлении».
Напомним, Дональд Трамп во вторник, 2 сентября, выступит с важным заявлением. Выступление запланировано на 14:00 (около 21:00 по Киеву). Впрочем, о чем именно будет говорить глава Белого дома, пока неизвестно.
Примечательно, что именно 2 сентября истекает 50-дневный срок, который Трамп установил диктатору РФ Владимиру Путину для заключения мирного соглашения. Президент США угрожал ввести 100% вторичные пошлины на страны, покупающие российскую нефть. Но потом он сократил дедлайн до 10–12 дней.