Трамп против выделения Украине $300 млрд на фоне урагана Гелен в США

Трамп отметил, что администрация Байдена выделяет всего $750 на экстренные нужды для пострадавших от урагана, в то время как США уже инвестировали почти $300 миллиардов в Украину.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп выразил свое недовольство выделением около 300 млрд долларов в помощь Украине, подчеркнув, что эти средства следовало потратить на ликвидацию последствий урагана Гелен, бушующего в Соединенные Штаты.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

"Мы вложили почти 300 миллиардов в Украину, и при этом они (администрация Джо Байдена – ред.) предлагают людям по 750 долларов на экстренные нужды в связи с сильнейшим ураганом, который когда-либо у нас был", — сказал он.

Кроме того, он отметил, что посетил штат Северная Каролина, пострадавший от урагана Гелен, и выразил свое недовольство тем, как американские власти реагируют на последствия этого стихийного бедствия.

Трамп рассказал, что провел весь день в Северной Каролине, где увидел немного людей, кроме сильно пострадавших. Он вспомнил одного человека, который сидел на камне, потому что потерял все.

Напомним, ураган "Гелен" обрушился на юго-восток США в ночь на 26 сентября, вызвав сильные наводнения, разрушение дорог и мостов, а также повреждение сотовых башен. Президент Джо Байден объявил чрезвычайную ситуацию в семи штатах. По состоянию на 3 октября количество жертв урагана "Гелен" возросло до минимум 189.

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