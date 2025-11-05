Реклама

И везде победили демократы, что стало первым избирательным поражением республиканцев и лично Трампа ровно через год после его второго возвращения в Белый дом — 5 ноября 2024 года он победил на президентских выборах в США. Это усиливается еще тремя знаковыми победами демократов.

В Пенсильвании три демократических судьи Верховного суда переизбрались на следующие 10 лет. В Калифорнии проголосовали за новую карту перераспределения избирательных округов, которая может помочь демократам получить до 5 мест в Палате представителей на промежуточных выборах в Конгресс в ноябре 2026 года. Кстати, ранее республиканцы сделали то же самое в Техасе, Миссури и Северной Каролине. А в Вирджинии, где на выборах губернатора победила демократка, бывшая конгрессвумен и экс-сотрудница ЦРУ Эбигейл Спенбергер (которая станет первой женщиной на этом посту), новым генпрокурором тоже стал кандидат от Демократической партии Джей Джонс.

Как видим, это довольно знаковый провал республиканцев. Но наиболее обсуждаемой в мировых СМИ, и Украина не исключение, стала победа на выборах мэра Нью-Йорка 34-летнего демократа Зохрана Мамдани. Он станет первым мусульманином и первым мэром крупнейшего американского города южноазиатского происхождения. Нельзя сказать, что это приговор Трампу и республиканцам. Нью-Йорк всегда голосовал преимущественно за демократов. Но как Республиканской, так и Демократической партии есть о чем задуматься. Например Мамдани, избранный мэром Нью-Йорка с крупнейшей в США еврейской общиной, последовательно критикует действия Израиля в Газе.

О главных выводах первых американских выборов во время второй каденции Трампа, в частности о победе Зохрана Мамдани в Нью-Йорке, для самих США и мира читайте в материале ТСН.ua.

Сдвиг влево: сигнал для популистов по всему миру

«Дональд Трамп, я знаю, что вы смотрите. Увеличьте громкость», — сказал Зохран Мамдани в победной речи после выборов, обращаясь к президенту США.

Мамдани станет не только первым мусульманином и первым главой Нью-Йорка южноазиатского происхождения, но и младшим мэром с 1892 года. Он родился в Уганде (Восточная Африка) в семье Махмуда Мамдани, профессора Колумбийского университета, много лет преподававшего в ведущем государственном колледже Уганды, и известной кинорежиссер Миры Наир, ее работы были номинированы на премию «Оскар». Семья переехала в Нью-Йорк, когда Зохрану было семь лет. Однако только в 2018 году он получил американское гражданство.

У новоизбранного мэра Нью-Йорка достаточно элитарное образование. В частности, The New York Times пишет о нем так: «Он стал одним из самых заметных представителей нового поколения прогрессистов, чьи годы становления в молодости были сформированы элитными колледжами, где в последнее десятилетие теории социальной и расовой справедливости еще глубже укоренились в гуманитарном образовании». Несмотря на это, предвыборная программа Зохрана Мамдани была довольно популистической.

Он обещал сделать Нью-Йорк не таким дорогим — «городом, который мы можем себе позволить» — и противостоять властям богачей, где бы руководители города работали во благо людей, а не элит. Однако дальше эти довольно размытые лозунги воплотились в довольно популистических обещаниях типа: заморозка уровня арендной платы на жилье; бесплатный/дешевый общественный транспорт; наборы для новорожденных и пособие по уходу за детьми младше 5 лет; создание городских супермаркетов по низким ценам; повышение местных налогов для самых богатых людей и т.д.

Почти все это обещал американцам Дональд Трамп в разгар президентской кампании в прошлом году: доступная арендная плата, как и в принципе доступное для покупки жилье на рынке; снижение цен в супермаркетах и горючее на заправках; снижение налогов и масштабное сокращение бюджетных расходов и т.п. Однако, как видим, ничего из этого команде действующего президента так и не удалось претворить в жизнь.

Как Трамп и республиканцы в прошлом году, принявшие большинство сразу в двух палатах Конгресса, обвиняя демократов в элитарности и оторванности от проблем рядовых американцев, так и Зохран Мамдани во время предвыборной кампании в Нью-Йорке апеллировал к неравенству и защите рабочего класса. И политически, с точки зрения его цели — победы на выборах — это имело смысл. Ведь многие избиратели, разочаровавшиеся в ультраправом движении MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова большой» — главный лозунг Трампа — Ред.) в рядах Республиканской партии, искали «нового» кандидата, в частности молодежь.

Многие эксперты и аналитики считают, что достаточно популистические предвыборные обещания Зохрана Мамдани, если он действительно возьмется за их исполнение, будет очень сложно воплотить в жизнь, если вообще возможно. Более того, некоторые из них требуют одобрения федерального уровня, как-то бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако не только у Зохран Мамдани была популистическая кампания. Демократы, которые на выборах 4 ноября 2025 года завоевали губернаторские должности, обещали даже «заморозить» коммуналку.

Но социализм, а Мамдани открыто отождествляет себя с левым крылом Демократической партии (СМИ называют его «новым лицом городского демократического социализма») — не самая большая ее проблема. Всего в США около 8 млн. избирателей еврейского происхождения. Отчет Еврейского демократического совета Америки свидетельствует, что 70% избирателей еврейского происхождения на выборах в 2024 году предпочли демократку Камали Гаррис. Дональда Трампа поддержало всего 26%. То, что Мамдани последовательно критикует действия Израиля в Газе, может обернуться огромной проблемой для умеренного крыла Демократической партии во время промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2026 года.

Трамп нервничает: «шатдаун» может повлиять на выборы-2026

Поддержка администрацией Трампа действий Израиля в Газе может оказаться проблемой и для Республиканской партии. Ибо, как и левое крыло демократов, так и MAGA и изоляционистские консерваторы республиканцев критикуют политику безусловной поддержки Соединенными Штатами Израиля. Однако на сегодняшний день самым большим «ночным кошмаром» Трампа является «шатдаун» — остановка финансирования федеральных органов власти из-за непринятия Конгрессом соответствующего закона (по сути, бюджета на следующий год).

В среду, 5 ноября, «шатдаун» побил 35-дневный рекорд, установленный во время первого президентского срока Трампа, став самым длинным в истории. Сейчас около 1,4 млн. госслужащих — авиадиспетчеры, работники NASA, транспортной сферы, охраны окружающей среды и другие — либо в вынужденном отпуске, либо работают без зарплаты. Например, американские военные продолжают нести службу, но зарплаты получат «задним» числом, когда Конгресс примет соответствующее бюджетное законодательство. Но республиканцы и демократы уже полтора месяца не могут прийти к компромиссу.

ТСН.ua уже писал, что для принятия Сенатом решения о продлении финансирования правительства нужно 60 голосов. У республиканцев 53 места, поэтому им нужно договариваться с демократами. Последние за свои голоса требуют продолжения льготного доступа к медицинскому страхованию по программам Obamacare и Medicaid, совпадающим уже в конце 2025 года. Сокращение финансирования этих программ, которое коснется 20 млн американцев, предусмотрено принятым летом этого года One Big Beautiful Bill — «Одним большим прекрасным законом» Трампа — который также продолжил налоговую реформу.

В течение октября Трамп не вмешивался во все эти, как он полагал, конгрессные разборки. Однако недавний опрос The Washington Post, ABC News и Ipsos (проведенный с 24 по 28 октября) показал, что 45% американцев считают виновными в «шатдауне» именно Дональда Трампа и Республиканскую партию. К тому же, с 1 ноября «шатдаун» также коснулся Программы помощи по питанию — продуктовых карт, которыми пользуются 42 млн американцев. Так что, учитывая все это, Трамп решил вмешаться лично.

Уже около недели в своей соцсети Truth Social он обвиняет демократов в вынужденной остановке правительства. Однако последние его сообщения были очень выразительными. Трамп не только впервые публично признал, что в частности через «шатдаун» республиканцы проиграли выборы 4 ноября 2025 года, но и предположил, что демократы могут выиграть промежуточные выборы в Конгресс в ноябре 2026 года (американцы будут переизбирать треть Сената и всю Палату представителей).

Трамп требует от республиканцев в Сенате отменить «филибастер» — давнее и своего рода традиционное конгрессное правило, требующее одобрения большинства законопроектов 60-ю голосами. Против этого выступает лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун и некоторые другие республиканцы. К тому же если на это пойти, то Республиканская партия рискует потерять еще больше голосов молодежи и тех, кто может проголосовать за представителей левого крыла Демократической партии на выборах в Конгресс в следующем году.

Но похоже, что до компромисса еще достаточно далеко. В среду, 5 ноября, Трамп в Белом доме завтракал вместе с сенаторами-республиканцами, где в очередной раз обвинил демократов в «шатдауне», назвав их «пилотами-камикадзе». При этом во время завтрака сенатор-республиканец Линдси Грэм возразил Дональду Трампу, что остановка работы правительства больше вредит республиканцам, чем демократам. А Джон Тун после этого публично подтвердил, что голосов в отличие от «филибастера» нет, поэтому этот вариант выхода из «шатдауна» невозможен.

