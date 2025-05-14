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Трамп провел первую за 25 лет встречу с лидером Сирии: о чем говорили
Президент США Дональд Трамп объявил о снятии санкций с Сирии и о возможной нормализации отношений. Этот шаг может положить конец международной изоляции Дамаска.
Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Эр-Рияде – это первая такая встреча на самом высоком уровне за последние 25 лет. Событие состоялось в преддверии саммита США со странами Персидского залива и стало неожиданным шагом со стороны Вашингтона.
Об этом пишет Aljazeera.
Как заявил Трамп, администрация США отменяет все санкции в отношении Сирии и рассматривает возможность нормализации дипломатических отношений.
"Есть новое правительство, которое, как мы надеемся, добьется успеха в стабилизации страны и сохранении мира", - отметил американский лидер.
На снимках, опубликованных государственным телевидением Саудовской Аравии, видно, как Трамп и аш-Шара пожимают руки в присутствии наследного принца Мухаммеда бин Салмана.
В Дамаске новость об отмене санкций встретили с энтузиазмом — жители устроили празднование, надеясь, что этот шаг улучшит экономическую ситуацию в стране после лет изоляции и конфликта.
Ожидается, что во время визита в Ближний Восток Трамп также посетит Катар и ОАЭ. Встреча с сирийским президентом в Эр-Рияде рассматривается как сигнал к завершению международной изоляции Сирии.
Напомним, Дональд Трамп и кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман подписали "исторический" документ о "стратегическом экономическом партнерстве".