Трамп провел первую за 25 лет встречу с лидером Сирии: о чем говорили

Президент США Дональд Трамп встречается с президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа в Эр-Рияде. / © reuters.com

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Президент США Дональд Трамп встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Эр-Рияде – это первая такая встреча на самом высоком уровне за последние 25 лет. Событие состоялось в преддверии саммита США со странами Персидского залива и стало неожиданным шагом со стороны Вашингтона.

Об этом пишет Aljazeera.

Как заявил Трамп, администрация США отменяет все санкции в отношении Сирии и рассматривает возможность нормализации дипломатических отношений.

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"Есть новое правительство, которое, как мы надеемся, добьется успеха в стабилизации страны и сохранении мира", - отметил американский лидер.

На снимках, опубликованных государственным телевидением Саудовской Аравии, видно, как Трамп и аш-Шара пожимают руки в присутствии наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

В Дамаске новость об отмене санкций встретили с энтузиазмом — жители устроили празднование, надеясь, что этот шаг улучшит экономическую ситуацию в стране после лет изоляции и конфликта.

Ожидается, что во время визита в Ближний Восток Трамп также посетит Катар и ОАЭ. Встреча с сирийским президентом в Эр-Рияде рассматривается как сигнал к завершению международной изоляции Сирии.

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Напомним, Дональд Трамп и кронпринц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман подписали "исторический" документ о "стратегическом экономическом партнерстве".