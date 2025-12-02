- Дата публикации
Трамп провел совещание в Овальном кабинете по поводу дальнейших шагов США в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп собрал в Белом доме руководителей силовых и дипломатических ведомств, чтобы обсудить дальнейшие шаги Вашингтона по Венесуэле.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и ведущие чиновники по национальной безопасности провели совещание в Овальном кабинете, посвященное ситуации в Венесуэле. Встреча состоялась на фоне роста американского давления на Каракас, в том числе ударов по судам наркокартелей и наращивания военного присутствия США в Карибском регионе.
Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.
По данным источников, осведомленных о ходе подготовки, к участию в совещании были приглашены ключевые члены кабинета и силового блока: министр обороны Пит Гегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, государственный секретарь Марко Рубио, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и его заместитель Стивен Стивен.
Участники начали прибывать в Овальный кабинет незадолго до 17:00 по местному времени. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролайн Левитт, президент «проводит встречи со своей командой национальной безопасности по этому вопросу и по многим другим», добавляя, что это часть его обязанностей — «гарантировать сохранение мира в мире».
Официальные заявления относительно принятых решений по итогам совещания пока не обнародованы.
Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что готов рассматривать вариант введения американских военных подразделений в Венесуэлу, если этого потребует ситуация .
Мы ранее информировали, что министр обороны США посетит Доминиканскую Республику на фоне наращивания сил в Карибском регионе .