Трамп провел совещание в Овальном кабинете по поводу дальнейших шагов США в Венесуэле

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и ведущие чиновники по национальной безопасности провели совещание в Овальном кабинете, посвященное ситуации в Венесуэле. Встреча состоялась на фоне роста американского давления на Каракас, в том числе ударов по судам наркокартелей и наращивания военного присутствия США в Карибском регионе.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

По данным источников, осведомленных о ходе подготовки, к участию в совещании были приглашены ключевые члены кабинета и силового блока: министр обороны Пит Гегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, государственный секретарь Марко Рубио, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и его заместитель Стивен Стивен.

Участники начали прибывать в Овальный кабинет незадолго до 17:00 по местному времени. По словам пресс-секретаря Белого дома Каролайн Левитт, президент «проводит встречи со своей командой национальной безопасности по этому вопросу и по многим другим», добавляя, что это часть его обязанностей — «гарантировать сохранение мира в мире».

Официальные заявления относительно принятых решений по итогам совещания пока не обнародованы.

