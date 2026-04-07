Трамп публично "признался" Орбану в любви через "курьера"

Вэнс и Орбан на предвыборном митинге последнего / © Facebook Виктор Орбан

Реклама

Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время своего визита в Венгрию в поддержку Виктора Орбана прямо на предвыборном митинге созвонился с Дональдом Трампом, который «признался» Орбану в любви.

Видео распространили в Сети.

Президент США выразил слова поддержки Орбану в преддверии выборов 12 апреля и заверил, что «любит Виктора и любит Венгрию».

Реклама

Когда Вэнс сообщил, что на связи около 5000 венгров, которые, по его словам, любят Трампа даже больше Орбана, президент США ответил:

«Я не могу в это поверить. Не могу в это поверить, потому что я люблю Венгрию и люблю Виктора. Я вам скажу, он фантастический человек, у нас сложились отличные отношения. Он делает свою работу… Помните: он не разрешил людям штурмовать вашу страну и вторгаться в нее, как это сделали другие, откровенно говоря, развалив свои страны. Он сохранил вашу страну в хорошем состоянии, он сохранил венгерский народ в вашей стране и сделал фантастическую работу».

Трамп добавил, что Орбан «хорошо справляется со своей работой». «Я — большой поклонник Виктора. Он мне очень нравится», — сказал президент США.

Почему Вэнс прилетел в Венгрию

Напомним, Джей Ди Вэнс приехал в Венгрию, чтобы поддержать Виктора Орбана за несколько дней до парламентских выборов, которые пройдут в стране 12 апреля.

Реклама

В Будапеште Вэнс назвал Дональда Трампа и Виктора Орбана лидерами, которые «сделали больше всего» для завершения войны в Украине.

Также вице-президент США обвинил Украину во вмешательстве в американские и венгерские выборы.