Трамп публично "разнес" канцлера Германии: что не понравилось на этот раз

Президент США Дональд Трамп выступил с острой критикой в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца. Он обвинил его в неспособности повлиять на завершение войны в Украине и призвал его сосредоточиться на внутренних проблемах ФРГ.

Об этом заявил Дональд Трамп в соцсетях.

Трамп посоветовал Мерцу заняться энергетикой и миграцией в Германии, а не критиковать действия США относительно ядерной угрозы Ирана.

«Канцлер Германии должен был бы уделять больше времени прекращению войны между Россией и Украиной (где он оказался абсолютно неэффективным!) и наведению порядка в своей разбалансированной стране, особенно в вопросах иммиграции и энергетики, а не вмешиваться в дела тех, кто защищает мир от ядерной угрозы со стороны Ирана, делая тем самым мир, в частности и Германию, более беопасным местом!» — отметил Трамп.

Трамп уверен, что действия США в отношении Ирана делают мир более безопасным, тогда как работа Мерца внутри Германии и на международной арене является провальной.

Конфликт Трампа с Мерцем — что известно

Ранее Фридрих Мерц критически оценил подход США к переговорам с Тегераном по прекращению огня. По его мнению, нынешние действия Вашингтона унижают Соединенные Штаты перед Ираном. Немецкий лидер отметил, что у администрации Дональда Трампа нет четкого стратегического плана.

Мерц отметил, что пока американская сторона пытается договориться, иранские представители искусно манипулируют процессом или просто игнорируют переговоры, демонстрируя более высокую дипломатическую ловкость. Канцлер резюмировал, что на данный момент он не видит понятного выхода из этой ситуации для США из-за отсутствия у них продуманной стратегии действий.

В свою очередь Дональд Трамп обвинил Фридриха Мерца в некомпетентности из-за его оценки ядерной программы Ирана. По словам Трампа, канцлер Германии не осознает угрозы, допуская возможность появления у Тегерана ядерного арсенала. Американский лидер подчеркнул, что если Иран получит такое оружие, в заложниках окажется весь мир. По мнению Трампа, Мерц просто не понимает, о чем говорит.

