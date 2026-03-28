Трамп публично унизил ключевого союзника США на Ближнем Востоке: "будет целовать одно место"

Президент США Дональд Трамп

Реклама

Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, заявив, что тот был вынужден изменить свое отношение к Вашингтону.

Об этом глава Белого дома заявил во время выступления в Майами.

По словам Трампа, бин Салман считал, что США при его руководстве останутся слабой страной и продолжат терять влияние. Однако, теперь, как хвастается Трамп, ситуация изменилась, и саудовская сторона вынуждена вести себя более осторожно и уважительно.

Реклама

«Он не думал, что придется целовать мою д*пу. Он считал, что я буду очередным посредственным американским президентом. Лузером с разваливающейся страной. Передайте ему, что ему лучше быть вежливым со мной», — заявил американский лидер.

При этом еще несколько дней назад Трамп назвал этого принца воином и заявил, что Саудовская Аравия сражается на одной стороне из США.

