Трамп публично унизил ключевого союзника США на Ближнем Востоке: "будет целовать одно место"
Трамп публично унизил наследного принца Саудовской Аравии — страны, являющейся одним из ключевых союзников США на Ближнем Востоке.
Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, заявив, что тот был вынужден изменить свое отношение к Вашингтону.
Об этом глава Белого дома заявил во время выступления в Майами.
По словам Трампа, бин Салман считал, что США при его руководстве останутся слабой страной и продолжат терять влияние. Однако, теперь, как хвастается Трамп, ситуация изменилась, и саудовская сторона вынуждена вести себя более осторожно и уважительно.
«Он не думал, что придется целовать мою д*пу. Он считал, что я буду очередным посредственным американским президентом. Лузером с разваливающейся страной. Передайте ему, что ему лучше быть вежливым со мной», — заявил американский лидер.
При этом еще несколько дней назад Трамп назвал этого принца воином и заявил, что Саудовская Аравия сражается на одной стороне из США.
Ранее Дональд Трамп заявил, что хочет переименовать Ормузский пролив в свою честь.
Напомним, Владимир Зеленский сообщил о важной договоренности с Саудовской Аравией об оборонном сотрудничестве.