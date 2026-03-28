ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
2004
Время на прочтение
1 мин

Трамп публично унизил ключевого союзника США на Ближнем Востоке: "будет целовать одно место"

Трамп публично унизил наследного принца Саудовской Аравии — страны, являющейся одним из ключевых союзников США на Ближнем Востоке.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, заявив, что тот был вынужден изменить свое отношение к Вашингтону.

Об этом глава Белого дома заявил во время выступления в Майами.

По словам Трампа, бин Салман считал, что США при его руководстве останутся слабой страной и продолжат терять влияние. Однако, теперь, как хвастается Трамп, ситуация изменилась, и саудовская сторона вынуждена вести себя более осторожно и уважительно.

«Он не думал, что придется целовать мою д*пу. Он считал, что я буду очередным посредственным американским президентом. Лузером с разваливающейся страной. Передайте ему, что ему лучше быть вежливым со мной», — заявил американский лидер.

При этом еще несколько дней назад Трамп назвал этого принца воином и заявил, что Саудовская Аравия сражается на одной стороне из США.

Ранее Дональд Трамп заявил, что хочет переименовать Ормузский пролив в свою честь.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил о важной договоренности с Саудовской Аравией об оборонном сотрудничестве.

Дата публикации
Количество просмотров
2004
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie