Трамп, Путин и Си могут провести трехстороннюю встречу: в Кремле раскрыли детали

Путин и Си / © Associated Press

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Российский диктатор и президент Китая Си Цзиньпин обсудили перспективу проведения трехсторонней встречи с участием американского президента Дональда Трампа на полях прошедшего в ноябре саммита АТЕЗ.

Об этом сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков в комментарии журналисту «Известий» Павлу Зарубину, пишут российские СМИ.

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По словам представителя Кремля, в ходе переговоров Путин и Си Цзиньпин обсуждали идею трехсторонней встречи с Трампом, а также отдельные двусторонние переговоры. Ушаков отметил, что оба лидера примут участие в саммите.

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Саммит АТЕЗ запланирован на 18-19 ноября. Мероприятие должно состояться в китайском городе Шэньчжэнь.

Напомним, президент России Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин 31 августа провели переговоры в Кыргызстане на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В последний раз они встречались в мае.

Для участия в саммите регионального блока, который отмечает свое 25-летие, прибыли лидер Ирана Масуд Пезешкиан, лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Индии Нарендра Моди, президент Пакистана Шехбаз Шариф и другие.

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