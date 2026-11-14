Трамп, Путин и Си Цзиньпин встретятся 19 ноября: Кремль раскрыл подробности саммита

Дональд Трамп, Си Цзиньпин и Владимир Путин / © ТСН.ua

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал дату трехсторонней встречи президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Саммит состоится 19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь в рамках встречи лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

О достижении соответствующих договоренностей Песков сообщил журналистам в субботу, 14 ноября, передает российское агентство «Интерфакс».

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«Достигнута договоренность о проведении 19-го числа трехсторонней встречи между президентом Путиным, председателем Си и президентом Трампом. Эта встреча состоится в Шэньчжэне в рамках саммита АТЭС», — заявил пресс-секретарь Кремля.

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Подробностей о темах, которые будут обсуждать лидеры трёх государств, Песков не сообщил.

Саммит АТЭС в Шэньчжэне запланирован на 18–19 ноября.

Напомним, ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Уэлс подтвердила, чтовстреча лидеров состоится 19 ноября в рамках форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.

Она добавила, что президент США Дональд Трамп на встрече с лидером Китая Си Цзиньпином и российским диктатором Владимиром Путиным на следующей неделе поднимет вопрос о сокращении ядерных вооружений.

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