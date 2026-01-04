Дональд Трамп / © Associated Press

До недавнего времени страх ввязываться в войны за рубежом сдерживал желание президента США Дональда Трампа захватить территорию и природные ресурсы других стран. После ударов по Венесуэле и похищения президента этой страны Николаса Мадуро американский лидер, кажется, окончательно поверил в свое всемогущество и «путинизирует» внешнюю политику США.

Об этом пишет в своей колонке в The Guardian международный обозреватель Джулиан Боргер.

Как отмечает журналист, Трамп не просто нарушает международное право и глобальные нормы, но и полностью разрушает их.

«Опасения Трампа относительно иностранных войн уменьшаются. Он был явно в восторге от драматизма операции с Мадуро и эффективности американских солдат, которые ее проводили, и в субботу заявил, что „не боится“ развертывать наземные войска в Венесуэле для достижения своих интересов», — пишет он.

По словам международного обозревателя, нападение на Венесуэлу свидетельствует о том, что привлекательность чужих земель, нефти и полезных ископаемых для Дональда Трампа теперь светит ярче, чем Нобелевская премия.

Джулиан Боргер отмечает, что события в Венесуэле должны вызвать беспокойство у таких правительств, как Иран и Дания, против которых Трамп выразил энтузиазм по принятию радикальных мер.

«В последние дни Трамп заявил, что США встанут на защиту иранских антиправительственных протестующих, а его чиновники продолжают угрожать взять под контроль Гренландию любыми необходимыми средствами. В прошлом месяце Служба оборонной разведки Дании назвала США угрозой безопасности, что еще совсем недавно было бы немыслимым для союзника НАТО», — напомнил он.

Кроме того, как отметил журналист, в субботу Трамп добавил Кубу в список стран, которые могут подвергнуться атаке, намекнув, что она «очень похожа» на Венесуэлу «в том смысле, что мы хотим помочь народу Кубы». Его государственный секретарь Марко Рубио добавил, что Гавана должна испытывать «беспокойство» после событий в Венесуэле.

Джулиан Боргер отметил, что такое поведение Трампа ускоряет переход от мира, основанного преимущественно на правилах, к миру конкурирующих сфер влияния, которые определяются вооруженной силой и готовностью ее использовать. При этом он процитировал американского комментатора Дэвида Роткопфа, который назвал действия американского лидера «путинизацией внешней политики США».

«Российские комментаторы часто намекают, что Латинская Америка находится во владении Америки, так же как Украина была под российской тенью. Владимир Путин думает то же самое о большей части Восточной Европы. Си Цзиньпин сделает собственные выводы», — подытожил обозреватель The Guardian.

Напомним, после спецоперации США в Венесуэле, где были задержаны президент Николас Мадуро и его жена по обвинению в организации наркотерроризма, американский президент Дональд Трамп намекнул на возможную интервенцию в Мексику, где, по его словам, правят наркокартели.