Трамп пытается разорвать союз США и Европы — Папа Римский

Папа Римский Лев XIV / © Associated Press

Папа Римский Лев XIV прокомментировал последние заявления президента США Дональда Трампа о том, что Европа якобы находится в упадке и имеет слабых лидеров. По мнению понтифика, эта риторика имеет потенциально разрушительные последствия.

Об этом сообщает Sky News.

«Я думаю, что, к сожалению, некоторые аспекты этого, которые я видел, привели к огромным изменениям в том, что на протяжении многих лет был настоящим союзом между Европой и Соединенными Штатами», — отметил Папа.

На вопрос журналиста, считает ли он американский «мирный план» по Украине справедливым, понтифик воздержался от прямой оценки.

«Я предпочитаю не комментировать это», — ответил Лев XIV.

Он подчеркнул, что это программа, разработанная президентом США и их советниками, и Трамп имеет право инициировать такие предложения.

«В ней есть ряд пунктов, с которыми, по моему мнению, многие в Соединенных Штатах согласятся, но многие другие воспримут вещи по-другому», — добавил Папа Римский.

Ранее сообщалось, что британское правительство во вторник отреагировало на заявления президента США Дональда Трампа, утверждавшего, что европейские лидеры «слишком много говорят» о войне России против Украины и «ничего не делают для ее решения».

Мы ранее информировали, что Трамп заявил, что лидеру Украины Владимиру Зеленскому и диктатору РФ Путину «трудно попытаться заключить соглашение», потому что «они очень ненавидят друг друга».