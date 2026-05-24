Иран согласился утилизировать свой высокообогащенный уран в рамках текущих переговоров с США о достижении мирного соглашения.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации Трампа.

По его словам, финализированное соглашение также будет включать разблокирование Ираном Ормузского пролива в обмен на снятие США блокады этого водного пути, а также уступки США по ослаблению санкций, если Иран согласится на уступки по вопросу обогащения урана.

Он добавил, что окончательное согласование деталей соглашения продолжается, и отметил, что Иран, похоже, более склонен к компромиссам, чем до начала военной кампании.

При этом соглашение не будет предусматривать никакого изменения режима, сказал чиновник, отметив, что администрация Трампа будет иметь дело с действующим иранским правительством.

На фоне этого сообщения красноречивым стал жест Дональда Трампа, который опубликовал в своей социальной сети Truth Social заверения президента Ирана Масуда Пезешкиана в том, что его страна не стремится получить ядерное оружие.

В то же время иранское агентство Tasnim сообщает, что во время переговоров не были решены все вопросы, особенно по возвращению замороженных активов Ирана.

В результате сделка все еще может быть сорвана, и Иран заявляет, что не отступит от своих красных линий.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что любая сделка с Ираном зависит исключительно от его решения, и утверждает, что Вашингтон не будет спешить с переговорами.

