Трамп раскритиковал запрет на импорт топлива из РФ: ответивший на вопрос о танкере

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп назвал «достаточно плохим» закон, запрещающий импорт российского топлива в США. Так он ответил журналисту во время общения с прессой в Белом доме.

Журналист спросил президента о танкере с российским дизельным топливом, который направляется в США, и напомнил о запрете на импорт российских нефтепродуктов, введенном в 2022 году.

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Сначала Трамп уточнил, идет ли речь о законе Джонса. Когда журналист объяснил, что имеет в виду другой документ, принятый Конгрессом и подписанный Джо Байденом, президент подверг критике его.

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«А, Байден? Как вы вообще импортируете… Что ж, тогда это, наверное, довольно плохой закон. Я выучу этот вопрос. Конечно», - заявил Трамп.

Ранее мы писали о том, что дизельное соглашение между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным вызвало критику как в Украине, так и в США . В Вашингтоне группа сенаторов от обеих партий подвергла сомнению законность договоренности, ссылаясь на принятый в 2022 году запрет на импорт российской нефти.

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