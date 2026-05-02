Трамп раскрыл, как собирается захватить Кубу

Дональд Трамп

Реклама

Соединенные Штаты могут немедленно взять Кубу под контроль, потому что остров «в беде».

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет Fox News.

В то же время, американский президент связал возможные дальнейшие шаги США с войной против Ирана. По его словам, Вашингтон сначала должен «завершить одно дело», после чего сможет перейти на кубинское направление.

Реклама

Трамп также описал сценарий, при котором один из американских авианосцев после операций вблизи Ирана может подойти к побережью Кубы. Он предположил, что сама демонстрация силы заставит Гавану капитулировать.

Никаких конкретных деталей по поводу возможных действий США против Кубы Трамп не привел. В Белом доме, по данным Fox News, не ответили, были ли его слова гипотетическими или отражают реальные политические планы администрации.

Ранее Дональд Трамп анонсировал возможную военную операцию на Кубе, назвав ее «новым рассветом» для кубинского народа после 70 лет ожидания. Американский президент заявил, что считает себя «миротворцем», который, по его словам, «урегулировал восемь войн», и добавил, что «иногда приходится вмешиваться». После этого он перешел на тему Кубы.

Новости партнеров