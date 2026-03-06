«Куба скоро падет»: Трамп назвал будущего наместника острова

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что по завершении активной фазы противодействия иранскому режиму его администрация сосредоточится на изменении политической ситуации на Кубе. По словам американского лидера, кубинские власти выражают готовность к переговорам с Вашингтоном.

Об этом Трамп рассказал для CNN.

Дональд Трамп отметил, что рассматривает кубинский вопрос как один из приоритетов в ближайшее время. Он выразил убеждение, что действующий строй на острове вскоре терпит крах.

«Куба, кстати, скоро упадет. Они так сильно хотят заключить соглашение», — подчеркнул президент США.

По словам Трампа, режим на Кубе держался более полувека, но сейчас страна готова к переменам.

«Мы сейчас действительно сосредоточены на этом. У нас есть много времени, но Куба готова», — рассказал президент США.

Для реализации стратегии по Кубе президент планирует привлечь государственного секретаря Марко Рубио, который известен своей жесткой позицией по поводу авторитарных режимов в Латинской Америке. По словам Трампа, Рубио уже согласился на эту миссию.

«Они хотят заключить соглашение, поэтому я собираюсь поставить туда Марко, и мы увидим, как это сработает», — сообщил глава Белого дома.

Заявления Трампа о Кубе — что известно

Ранее президент США уже заявлял о том, что рассматривает возможность захвата Кубы.

Трамп пояснил, что кубинское правительство не выдержит давления и станет следующим режимом, который терпит крах благодаря американскому вмешательству.

Кроме того, сенатор Линдси Грэм тоже заявил, что следующей после Ирана целью для Соединенных Штатов станет Куба, а действующий режим в этой стране рухнет вслед за иранским.