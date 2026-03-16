Трамп раскрыл, кого действительно боится Путин

Трамп заявил, что именно благодаря США удается влиять и сдерживать Россию.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО держится на американской силе. Также в своем заявлении упомянул и о российском диктаторе.

Об этом сообщает Clash Report.

По словам американского лидера, ключевым фактором сдерживания агрессии Кремля есть мощность Соединенных Штатов. Трамп отметил, что без участия США структура Североатлантического альянса теряет свой вес в глазах России.

«НАТО — это мы. Путин боится нас, он не боится Европы. Он боится Соединенных Штатов Америки», — подчеркнул действующий президент США.

Напомним, Дмитрий Песков утверждает, что американский президент, несмотря на войну в Иране, остается вовлеченным в украинский вопрос.

Также мы писали, что эксперт из Великобритании объяснил, что дальнобойные удары Украины по российской военной инфраструктуре уже ощутимо влияют на возможности РФ.

Ранее мы писали, аналитики считают, что война в Иране может отвлечь внимание Запада от Украины, повысить цены на нефть и усилить позиции России как в политическом, так и экономическом измерении.

