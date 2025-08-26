Трамп раскрыл планы по окончанию войны в Украине

Дональд Трамп / © Associated Press

Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен организовать встречу между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, чтобы как можно быстрее завершить войну. Трамп подчеркнул, что США будут использовать экономические санкции, чтобы добиться этой цели.

Об этом шла речь во время заседания Сената.

«Мне нужно добиться, чтобы они оба были вместе», — сказал Трамп.

В то же время, несмотря на использование экономических санкций, США не планируют вмешиваться в военный конфликт, поскольку это может привести к мировой войне.

«У нас есть экономические санкции. Я говорю об экономических, потому что мы не собираемся ввязываться в мировую войну», — отметил Трамп.

Трамп выразил надежду, что проблемы с войной в Украине будут решены очень быстро.

Также он добавил, что США будут наращивать поставки вооружений членам НАТО, оказывающим военную помощь Украине.

