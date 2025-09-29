ТСН в социальных сетях

Мир
246
1 мин

Трамп раскрыл тайну: что заставляет иностранных лидеров "паниковать в Овальном кабинете"

Дональд Трамп заявил, что иностранные лидеры "паникуют", когда видят роскошную отделку Овального кабинета Белого дома из 24-каратного золота.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые из самых качественных 24-каратных золотых элементов используются в оформлении Овального кабинета и Кабинетной Белого дома.

Об этом он написал в сообщении в соцсети.

"В отделке Овального кабинета и Кабинетной комнаты Белого дома использовано золото 24-каратной пробы наивысшего качества. Иностранные лидеры и все остальные "паникуют", видя это качество и красоту", - написал он.

По словам Трампа, зарубежные лидеры и все, кто попадает в эти помещения, "фактически паникуют", увидев "качество и красоту" интерьеров, украшенных золотом высшей пробы.

Напомним, что ранее Трамп анонсировал завершение еще одной войны .

