- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 246
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп раскрыл тайну: что заставляет иностранных лидеров "паниковать в Овальном кабинете"
Дональд Трамп заявил, что иностранные лидеры "паникуют", когда видят роскошную отделку Овального кабинета Белого дома из 24-каратного золота.
Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторые из самых качественных 24-каратных золотых элементов используются в оформлении Овального кабинета и Кабинетной Белого дома.
Об этом он написал в сообщении в соцсети.
"В отделке Овального кабинета и Кабинетной комнаты Белого дома использовано золото 24-каратной пробы наивысшего качества. Иностранные лидеры и все остальные "паникуют", видя это качество и красоту", - написал он.
По словам Трампа, зарубежные лидеры и все, кто попадает в эти помещения, "фактически паникуют", увидев "качество и красоту" интерьеров, украшенных золотом высшей пробы.
