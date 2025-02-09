Трамп распускает часть ЦРУ: повлияют ли эти изменения на сотрудничество с Украиной

Президент США Дональд Трамп фактически распускает часть состава ЦРУ, но на обмен информацией Штатов с союзниками и, в частности, Украиной, это вряд ли повлияет.

Об этом сказал заместитель главы СБУ (2014-2015), генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун в интервью "Эспрессо".

"Я не думаю, ведь все равно там часть структур остается. А просто закрыть структуру и разогнать всех – так не будет. Другое дело – будет ли действительно корректировка относительно получения этой информации? Обмен будет идти, потому что мы же информацию получаем не только от США, но и от партнерских разведструктур в том числе и Великобритании, Франции, Германии. Поэтому, я надеюсь, эта информация будет и дальше идти", – говорит Виктор Ягун.

По его словам, в Соединенных Штатах есть разведсообщество, имеющее параллельные структуры, работающие на другие органы, например на армию, флот. В частности, он привел пример Агентства национальной безопасности (АНБ или NSA ) при Минобороны США.

"И я думаю: если Агентству национальной безопасности (АНБ) нужно получать информацию, то АНБ будет ее получать", – уверен эксперт.

Ранее в CNN сообщили, что всем сотрудникам ЦРУ предложили уволиться и получить компенсацию.

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