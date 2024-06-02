Трамп рассекретит документы по самым громким уголовным делам США, если станет президентом – Fox News

Накануне присяжные Мангеттена признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации.

Бывший президент США Дональд Трамп подверг критике обвинительный приговор, который ему вынесли по уголовному делу против него, и заявил, что готов рассекретить документы об убийстве Джона Кеннеди, теракты 11 сентября и т.д.

Об этом говорилось в воскресенье, 2 мая, во время интервью "Fox & Friends Weekend".

Трамп заявил, что готов рассекретить документы об убийстве Джона Кеннеди, терактах 11 сентября, а также дело Джеффри Эпштейна – сексуального преступника, совершившего самоубийство через месяц после заключения.

По словам Трампа, он баллотируется, чтобы восстановить доверие общества к таким институтам, как ЦРУ и ФБР.

Напомним, президент США Джо Байден отреагировал на решение суда присяжных признать 45-го президента Дональда Трампа виновным по уголовному делу о фальсификации деловых документов накануне президентских выборов в 2016 году.

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