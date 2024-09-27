Трамп рассказал, будет ли требовать от Зеленского отдать территории в обмен на мир

Трамп рассказал, о чем будет говорить на встрече с президентом Зеленским.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп согласился на встречу президентом Владимиром Зеленским, несмотря на то, что не раз критиковал его во время кампании в США.

"Я с нетерпением жду встречи", – сказал Трамп в четверг, передает CNN. Посмотрим, я действительно считаю, что я с ним не согласен – ну, он меня не знает. Я не согласен, но скажу так: я верю, что смогу достаточно быстро договориться между президентом Путиным и президентом Зеленским".

Журналисты спросили Трампа, должна ли Украина отдать территорию России для завершения войны. Политик ответил: "Увидим, что будет. Посмотрим. Давайте немного успокоимся".

В то же время кандидат в президенты от республиканцев в очередной раз заявил, что необходимо добиться мира в Украине, остановив смерти и разрушения.

"Нам нужен мир! Надо покончить со смертями и разрушениями", – ответил Трамп.

Напомним, 25 сентября агентство AP сообщило, что Трамп не планирует встречаться с Зеленским на этой неделе. По информации Time, сначала команда президента Владимира Зеленского отказалась от встречи с Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, поскольку это могло быть расценено как поддержка предвыборной кампании республиканцев.

Однако на следующий день Трамп заявил, что проведет встречу с Зеленским в Trump Tower 27 сентября. Также он опубликовал письмо от Зеленского с просьбой о встрече.

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