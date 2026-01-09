Трамп рассказал, что "спас" НАТО: подробности заявления

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что именно его действия стали залогом дальнейшего существования НАТО.

Об этом сообщает Clash Report.

Также Дональд Трамп выразил полную поддержку НАТО.

«Кстати, НАТО должно понять, что я полностью поддерживаю НАТО. Я спас НАТО. Если бы не я, сейчас НАТО не существовало бы», — заявил Трамп.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности открыть энергетический рынок для всех стран, включая Россию и Китай.