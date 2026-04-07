- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 7
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп рассказал, из-за чего начался «разрыв» США с НАТО
Также Трамп вчера назвал НАТО «бумажным тигром».
Президент США Дональд Трамп считает, что напряжение в отношениях между Вашингтоном и НАТО возникло из-за ситуации вокруг Гренландии.
Об этом сообщает CNN.
По словам американского лидера, сам вопрос по этому острову стал отправной точкой разногласий.
«Все началось, если хотите знать правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не желают нам ее отдавать. И я сказал: „прощай“, — заявил Трамп.
Президент США также критически высказался в отношении Североатлантического альянса, назвав его «бумажным тигром».
«Очевидно, что они нам не нужны, потому что они вообще никак не помогли», — добавил американский лидер.
