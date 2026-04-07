Трамп рассказал, из-за чего начался «разрыв» США с НАТО

Президент США Дональд Трамп считает, что напряжение в отношениях между Вашингтоном и НАТО возникло из-за ситуации вокруг Гренландии.

По словам американского лидера, сам вопрос по этому острову стал отправной точкой разногласий.

«Все началось, если хотите знать правду, с Гренландии. Мы хотим Гренландию. Они не желают нам ее отдавать. И я сказал: „прощай“, — заявил Трамп.

Президент США также критически высказался в отношении Североатлантического альянса, назвав его «бумажным тигром».

«Очевидно, что они нам не нужны, потому что они вообще никак не помогли», — добавил американский лидер.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отверг критику в свой адрес по поводу того, что ему не помешает обследование психического здоровья.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп заявил, что может баллотироваться на пост президента Венесуэлы, ведь якобы у него высокие рейтинги.