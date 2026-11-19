Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп рассказал о реакции Владимира Путина на атаку по Крымскому мосту. По словам американского лидера, Путин воспринял этот удар очень остро.

Об этом глава Белого дома сообщил в интервью американскому телеканалу NBC News.

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По словам американского президента, удар по переправе вызвал сильное возмущение у российского руководства.

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«Путин был очень взбешен на Зеленского из-за того нападения на Крымский мост», — заявил президент США.

Помимо констатации самой реакции российского лидера Трамп также добавил, что считает такое восприятие ситуации со стороны Москвы ожидаемым.

«Понятно, почему Путин чувствовал именно так», — подытожил американский лидер во время разговора с журналистами NBC News.

Атака на Крымский мост — последние новости

Напомним, в ночь на 19 ноября в районе Крымского моста снова прогремели мощные взрывы, после чего оккупационные власти полностью перекрыли движение, а в Генштабе ВСУ намекнули, что переправа окончательно потеряла статус самой длинной в Европе.

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Также мы писали, что сегодняшний удар по Керченскому мосту нанесли береговые ракетные комплексы «Нептун», повредив железнодорожное полотно переправы.

Президент Владимир Зеленский назвал атаку легитимным ответом на российские удары по украинским мостам, железной дороги и другой инфраструктуре.

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